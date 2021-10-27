Kırşehir’de hazineye ait yurt binası TÜGVA’ya 49 yıllığına bedelsiz kiralanmış

Kadrolaşma listeleri ve kamu binalarının usulsüz teminiyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) Kırşehir’de hazineye ait bir yurt binasının 49 yıllığına bedelsiz tahsis edildiği ve AKP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi’nin önceki dönem TÜGVA Kırşehir Şubesi için ihaleyle eşya aldığı ortaya çıktı.

Kuşdilli Mahallesi’ndeki 1056 metrekarelik arazi ve üzerindeki taşınmaz 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 Ağustos 2016 tarihinde devralındı. Arazi 23 Mayıs 2019’da TÜGVA’ya bedelsiz tahsis edildi. Taşınmaza “Yurt binasının öğrenci yurdu olarak kullanılmak amacıyla 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan ve bedelsiz olarak TÜGVA lehine irtifak hakkı tesisi edilmiştir” şerhi düşüldü.

İhale kayıtlarında yer alan bilgilere göre ise AKP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi 10 Ağustos 2017’de “Büro mefşurat (eşya) mal alımı” ihalesi açtı. İhale ilanında teslim yeri “Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı Caddesi TÜGVA Vakfı Kırşehir Şubesi” olarak yer aldı. Kazanan şirketle belediye arasında 35 bin 980 bin lira üzerinden 4 Ekim 2017 tarihinde sözleşme imzalandı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; AKP yönetimi önceki dönem İlim Yayma Cemiyeti için de inşaat malzemesi almış. Belediye 1 Haziran 2018’de de “inşaat malzemesi mal alımı” ihalesi açtı. Bu ihalenin ilanının teslim yeri bölümüne de “İnşaat Malzemeleri İlim Yayma Cemiyeti’nin Kuşdilli Mahallesi 4597 ada 5 parseldeki inşaat sahasına idarenin talebi doğrultusunda 31.12.2018 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir” yazıldı. İhaleyi kazanan şirketle belediye arasında 128 bin 575 lira üzerinden sözleşme imzalandı.