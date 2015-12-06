Kırşehir'de feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara'dan cenaze evinden dönen aileyi taşıyan otomobilin Kırşehir yolunda kamyona çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aynı ailen 4 kişi kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Zaman'ın habere göre, kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolu üzerinde, Akpınar ilçesi Sofrazlı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ankara'dan Kırşehir'e seyir halinde olan Murat Aktaş'ın (30) kullandığı 06 DA 5096 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Duran Toraman idaresindeki 06 FR 6025 plakalı TIR'a çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan Murat, çocukları Ayfer, Münire ve Celalettin Aktaş ile ismi belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Celalettin Mert Aktaş (1) ile İhsan Selman Aktaş (3) ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından da Ankara GATA Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybedenler, AFAD ekibi tarafından araçtan çıkarılarak Ahi Evran Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Torman ise jandarma tarafından kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde bulunanların Ankara'ya taziye için gittikleri ve Kırşehir'e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Kaza sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı. Olay yeri incelemesinin ardından kazaya karışan otomobilin de yoldan kaldırılmasıyla birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.