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Kırşehir 'Ahi Baba'sını kaybetti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de ömrünü ahiliğe adayan vatandaşlar arasında 'Ahi Baba' olarak bilinen Mustafa Karagüllü, 90 yaşında hayatını kaybetti

17 Mayıs 2018 18:14

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'de ömrünü ahiliğe adayan vatandaşlar arasında \'Ahi Baba\' olarak bilinen Mustafa Karagüllü, 90 yaşında hayatını kaybetti.
Kırşehir’de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooepratifi’ni kuran, yaklaşık 50 yıldır her 2 kurumun başkanlığını yapan, Ahilik Esnaf Bayramı ve Haftası’nın kutlanmasına öncülük eden Mustafa Karagüllü, bugün saat 13.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süre kanser tedavisi gördükten sonra taburcu edilen Karagüllü’nün vefatı, kentte üzüntü yarattı.
Biri kız, 3 çocuk babası Mustafa Karagüllü’nün cenazesi, yarın Cacabey Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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