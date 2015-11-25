"Kırsal kesimde 100 kadından 43'ü, kentte de 38'i fiziksel şiddete maruz kalıyor"

Kadına yönelik şiddete ve aile içi şiddete son vermek için etkin ve kapsamlı bir devlet politikasının oluşturulması ve uygulanması gerektiğini belirten CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, yapılan araştırmaların kent koşullarında 100 kadından 38’inin, kırsal kesimlerde 100 kadından 43’ ünün fiziksel şiddete maruz kaldığını gösterdiğini söyledi.

25 Kasım Kadına Şiddet Günü’nde Şenal Sarıhan ile çok sayıda kadın milletvekili TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında her türlü şiddete karşı kararlılıkla mücadele sözü verdi. Yapılan araştırmalara dikkat çeken Sarıhan, 550 milletvekilinden yalnızca 82’sinin kadın olduğuna dikkat çekti. Sarıhan, Türkiye’nin kadının siyasette temsili sıralamasında 96 ülke arasında 88.sırada yer aldığını söyledi.

CHP’li Sarıhan, kadına yönelik şiddetin tüm yasal düzenlemeler rağmen giderek yaygın ve sistematik hale geldiğine dikkat çekerek Türkiye’de 2006’ da 663, 2007’de 1011; 2008’de 806; 2009’un ilk altı ayında 950, 2012 ilk altı ayında 93 kadın ve 2015 yılının ilk on ayında da 346 kadının öldürüldüğünü söyledi.

Sarıhan, CHP’de kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında zamanaşımı ve ceza zamanaşımının uygulanmaması ve İstanbul Sözleşmesi’nin 42. maddesi ışığında ‘takdiri indirim’ nedenlerine ilişkin yeni düzenleme hazırlığı içinde olduklarını ifade etti.