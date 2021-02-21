Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan Başkent Ankara Köy Evleri Projesi'nin temeli atıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdi. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen Başkent Ankara Köy Evleri Projesi-BAŞAK için ilk temel Ayaş ilçesinin Yağmurdede Mahallesi’nde atıldı.

Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’nin (BAŞAK) ilk uygulandığı adres Ayaş ilçesi Yağmurdede Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesinin zemin etüdü, mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri için hiçbir ücret almadığı projeye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kendi mahallelerinde ya da kırsal alanlarda inşaat çalışmalarına başladı. Projeden yararlanmak isteyen ve başvuruda bulunan vatandaşlara İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yardımcı oluyor. Vatandaşların BAŞAK Projesi’ne yoğun ilgi gösterdiğini ve bugüne kadar 100’den fazla başvuru aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi İnşaat Mühendisi Özgehan Burak Özen, proje hakkında şunları aktardı:

“BAŞAK Projesi uygulaması için Ayaş’ın Yağmurdede Mahallesine gelerek statik açıdan kontrolleri yaptık. Ondan sonra da beton dökme işlemi gerçekleştirilecek. Projede zemin etüdü, mimari, statik, mekanik, elektrik projelerini ücretsiz karşılıyoruz. Vatandaşımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi bizler için çok önemli. Ankara’nın bütün ilçelerinden başvurular aldık. Kış mevsimi olmasına rağmen başvurular oldukça yüksek. Yaz mevsimiyle birlikte başvuruların daha da çoğalacağını tahmin ediyoruz.”

Mahallesinde ev yaptırmak isteyenlere belediye yardımcı oluyor

Proje dahilinde, mahallesinde (köyünde) ev yaptırmak isteyen vatandaşlar, parsellerine ait aplikasyon krokileri ile önce ilçe belediyelerine başvuruyor. İlçe belediyelerinin hazırladığı imar çapı ve yol kotu belgeleri ile taleplerini teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kırsal Planlama Şube Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, parsellerine uygun projeleri seçiyor. Bu işlemin ardından vatandaşlar için zemin etüdü çalışmaları yapılarak; mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerini ücretsiz hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, belgeleri ilçe belediyesine iletiyor. İlçe belediyesi tarafından projelerin onaylanmasının ardından da kırsal yapı izin belgesini alan vatandaşlar inşaata başlayabiliyor. (ANKA)