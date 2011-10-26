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Ekonomi

Kırsal kalkınma yatırımlarına destek ANKARA (A.A)

26 Ekim 2011 21:11

-Kırsal kalkınma yatırımlarına destek ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Kırsal kalkınma yatırımlarına 874 milyonu AB katkısı olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon Avro destek verileceği bildirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla Katılım Öncesi Yardım Aracını oluşturduğu belirtilerek, IPA'nın kırsal kalkınma (IPARD) fonlarının kullanımı için yetki devrinin alındığı kaydedildi. Programdaki şartları taşıyan işletme sahipleri ve yatırımcıların IPARD Programı Kırsal Kalkınma desteklerinden faydalanabileceklerinin duyurulduğu açıklamada, şu bilgiler verildi: ''İlk aşamada Afyon, Amasya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ın olduğu 17 ilde 3 tedbir için proje teklifleri alınmaya başlandı. IPARD Programı kapsamında faydalanıcılara, 874 milyonu AB katkısı olmak üzere toplam 1 milyar 165 milyon Avro destek verilecek. Kullanıcı katkısı ile yaklaşık 2,5 milyar Avroluk yatırım potansiyeli oluşturulacak. IPARD Programı desteklerinden faydalanmak isteyen işletmeler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvurabilecek.'' Söz konusu tedbirler, tarımsal işletmeleri ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması, bu alanların topluluk standartlarına ulaştırılmasına yönelik yatırımlar ile kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini içeriyor.

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