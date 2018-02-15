Kırsal Hizmetler Dairesi yeni adresinde

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmet Daire Başkanlığı yeni hizmet yerine taşındı.

Büyükşehir Belediyesi kırsal ve kentsel gelişmişlik farklarını azalmak için hizmetlerini sürdürüyor. Hizmet binasının yeni adresine taşınmasıyla ilgili Büyükşehirden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Balıkesir halkının sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik olanaklardan eşit şekilde faydalanmalarını sağlamayı amaçlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yeni adresinde tüm vatandaşlarımızı, üreticilerimizi, çiftçilerimizi bekliyor. Yeni hizmet binası, Balıkesir Büyükşehir Belediye binası (Özmerkez) 2. katından, Karesi Mahallesi Turan Caddesi No:21/A Zağnospaşa Meydanı altına taşınmıştır\"

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