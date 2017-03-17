"Kırsal alanda dikkat edilmesi gereken 10 bin 437 sandık var"

Türkiye, 16 Nisan’da yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumu için gün sayarken, veri madenciliği yöntemiyle sandıkları ve oy geçişlerini hesaplayan analist Mehmet Günal Ölçer, kırsal alanda 10 bin 437 sandığın ‘Gözlenmesi gereken tek sandıklı mahalleler’ (GGTSM) olarak siyasetçilerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus olduğunu belirtti.

Siyasetin son dönemde çalışmalarından yararlandığı, polimetre.com’un da kurucusu olan, Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan ve doktora yapan Mehmet Günal Ölçer’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Öncelikle AKP’nin 6,292 sandıkta %90 üzerinde oy aldığını belirledik. (Cezaevleri ve gümrük kapıları hariç sandık sandık sayısı 174,648 dir). Ayrıca bu sandıklardan 753 tanesinde seçime katılım oranının %100 ve üzerinde olduğunu tesbit etik. Seçim Kanuna göre %100 üzerinde katılım teorik olarak mümkün olmasına karşılık, AKP yönetiminin muhtarlara olan özel ilgisini de dikkate aldığımızda, durum bize normal gözükmedi. Sözü edilen 6,292 sandıkta AKP oy oranı %93.7 olup diğer partilerin hepsinin toplam oyu %6.3 dür. Bu sandıkları M-Sandık diye isimlendirdik. Bu sandıklarda AKP’nin ilçe ortalamasının üzerindeki oranı normal olmayan oran olarak kabul etik ve 238,861 oyun normal olmadığını belirledik. M-sandıkların, illere, ilçelere dağılımı ve sandık detay bilgilerine www.polimetre.com web sayfamızın “Raporlarımız”/”M-Sandıklar” sekmelerinden ulaşmak mümkündür. Sandık başına fazla olduğu düşünülen ortalama AKP oy sayısı 38'dir.

Gözlenmesi gereken tek sandıklı mahalleler (GGTSM):

M-Sandıklardaki ortalama seçmen sayısının 201 olması (Türkiye ortalaması 310 dur) ve seçimden seçime sandık numaralarının değişiyor olması bizi tek sandıktan oluşan mahalleleri araştırmaya yöneltti.

Bir mahallenin GGTSM olarak tanımlanabilmesi için aşağıda sıralanan kriterlerin hepsini birden sağlaması gerekmektedir:

Kriterler:

1. Mahallede sadece bir tek sandık (yer küçük muhtarlar etkisi büyük mahalleler) olmalıdır ve,

2. AKP mahalle oy oranı %65 den fazla olmalıdır ve,

3. AKP mahalle oy oranı, AKP ilçe oy oranından yüksek olmalıdır ve,

4. AKP için hesaplanan fazladan oy sayısı en az 10 olmalıdır.

Bu kriterleri birlikte sağlayan 10,437 mahalle tespit etik. Bu mahallelerde partilerin oy sayıları ve oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

Bu sandıklarda AKP için normal fazlası olarak hesaplanan oy sayısı 359,990'dır.

Söz konusu sandıkların İllere, ilçelere dağılımı ve sandık detay bilgilerine www.polimetre.com web sayfamızın “Raporlarımız”/”Gözlenmesi Gereken Tek Sandıklı Mahalleler” sekmelerinden ulaşmak mümkündür. Sandık başına fazla olduğu hesaplanan AKP oy sayısı ortalama 35 dir.

"T-mahalleler"

Gerek “M-Sandıklar” gerekse “GGTSM” çalışmaları yoğun olmayan yerleşim alanlarda oy dağılımı normal olmayan sandıkları / mahalleleri işaret etmektedir. Yoğun yerleşim alanlarındaki oy dağılımı normal olmayan sandıkları belirlemek için de “T-Mahalleler” çalışmasını yaptık.

Aşağıda sıralanan kriterlerin hepsini bir arada sağlayan mahalleler “T-Mahalle” olarak, T-Mahalledeki sandıklar da T-Sandıklar olarak tanımlanmaktadır.

T-Mahalle Kriterleri:

Mahallenin seçime katılma oranı %80 den fazla olmalıdır,

AKP mahalle oy oranı, AKP ilçe oy oranından %20 den fazla olmalıdır

AKP için hesaplanan fazladan oy sayısı en az 30 olmalıdır.



Bu kriterleri birlikte sağlayan 3,701 T-Mahalle, bu mahallelerde 19,163 T-Sandık belirledik. Bu mahallelerde AKP için fazla olan oy sayısını da 465,685 olarak hesapladık.

Söz konusu sandıkların illere, ilçelere dağılımı ve sandık detay bilgilerine www.polimetre.com web sayfamızın “Raporlarımız”,”T-Mahalleler” sekmelerinden ulaşmak mümkündür. Sandık başına fazla olduğu hesaplanan AKP oy sayısı ortalama 24 dür.

Özetlemek gerekirse, halk oylaması öncesinde ve 16-Nisan’da dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralıyabiliriz.