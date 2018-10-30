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'Kirpik'leriyle ödül aldı

İSTANBUL,(DHA) - KÜBRA Karaöz isimli bir girişimci kendi ürettiği vizon kirpiklerle yılın en iyi girişimci kadını ödülünü aldı

30 Ekim 2018 12:37

İSTANBUL,(DHA) - KÜBRA Karaöz isimli bir girişimci kendi ürettiği vizon kirpiklerle yılın en iyi girişimci kadını ödülünü aldı.

Son bir yılın en iyilerinin oylamasının yapıldığı yılın en iyileri ödül töreninde \'en\'ler belli oldu. Ankara\'da gerçekleştirilen törene sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı. Kadınlar kategorisinde 33 yaşındaki genç girişimci Kübra Karaöz\'ün yurt dışında yankı uyandıran ve güzellik sektörüne yeni bir soluk getirmesi beklenen kendi ürettimi vizon kirpik, yılın en iyi kadın girişimci ödülünün sahibi oldu.

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