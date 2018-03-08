T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırmızıtaş Holding'e FETÖ'den el konuldu (2)

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş'ın adli işlemlerinin halen devam ettiğini kaydetti

08 Mart 2018 16:34

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş\'ın adli işlemlerinin halen devam ettiğini kaydetti. Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, \"Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmış olup, iş yerlerinde arama ve el koyma çalışmaları devam etmektedir\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz FETÖPDYKırmızıtaş HoldingRecai KırmızıtaşKırmızıtaşHamza KırmızıtaşSolmazEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24