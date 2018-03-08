Kırmızıtaş Holding'e FETÖ'den el konuldu (2)

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş\'ın adli işlemlerinin halen devam ettiğini kaydetti. Solmaz, yaptığı yazılı açıklamada, \"Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alınmış olup, iş yerlerinde arama ve el koyma çalışmaları devam etmektedir\" dedi.