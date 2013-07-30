'Gri'nin Elli Tonu'nundaki fantaziler itfaiyenin başına bela oldu!

Londra İtfaiye Teşkilatı, kendi taktıkları kelepçelerden kurtulamayan vatandaşlardan aldıkları 'acil' çağrılarındaki artışın sebebini, Birleşik Krallıkta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok satan 'Gri'nin Elli Tonu' isimli erotik romanın yarattığı etkiye bağladı.



İtfaiyeden yapılan açıklamalara göre, son üç yılda bu türden 79 çağrı yapıldı. İtfaiye yetkilileri, kelepçe kullananların anahtarlarını da el altında bulundurmaları gerektiğine vurgu yaptı.



İngiliz The Independent gazetesine konuşan İtfaiye yetkilisi Dave Brown konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İftaiye memurlarının çağrıldığı olayların bazıları biraz sağduyuyla önceden engellenebilir nitelikte. 'Elli Ton' etkisine bağlanıp bağlanmayacağından emin değilim, ancak kelepçe gibi aletlerin işin içine girdiği olaylarda artış saptandı. Eminim ki çoğu kişi ekiplerimiz onları kurtarmaya geldiğinde kırmızının elli tonuna giriyordur" dedi.



İtfaiye teşkilatı 2010'dan beri vücutlarının çeşitli bölümlerini genelde küçük ev aletlerine kaptıran insanlarla ilgili bin 300 olayla ilgili çağrı aldıklarını belirtti.



İtfaiye teşkilatının karşılaştığı en tuhaf olaylardan bazıları şöye:



Ellerini kağıt öğütücülerine kaptıranlarla ilgili 5 olay;

Kafasını lazımlık ya da tuvalet kapağına sıkıştıran çocuklarla ilgili 18 olay;

Kelepçeyle kısılı kalanlarla ilgili 79 olay;

Erkeklerin penislerini halkalarla sıkıştırdığı 9 olay;



İtfaiye Teşkilatı insanların bu gibi durumlardan çok kolayca kaçınabileceğini yineleyerek şu broşürü hazırladı;



1. Sağduyulu olun, eğer güvenli gözükmüyorsa, muhtemelen değildir, yapmayın



2. Eğer kelepçe kullanacaksanız, anahtarları el altında bulundurun



3. Elinizi elektrikli aletlerin içine sokmaya çalışmayın



İtfaiye ekipleri, geçmişte biri tost makinesine diğeri elektrik süpürgesine olmak üzere, iki penis sıkıştırma olayı için de 'acil' çağrısı aldıklarını açıkladı.