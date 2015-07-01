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'Kırmızılı kadın'a gaz sıkan polisten karara itiraz

İtiraz dilekçesinde, Gezi olaylarının faturasının tek bir şahış olan polis memuru Fatih Zengin'e kesildiği iddia edildi

01 Temmuz 2015 17:12

Gezi Parkı eylemlerinde kamuoyu tarafından "kırmızılı kadın" olarak adlandırılan Ceyda Sungur'a sıktığı biber gazı nedeniyle fidan dikme cezasına çarptırılan polis memuru Fatih Zengin karara itiraz etti.

Radikal'de yer alan habere göre,  yer alan habere göre 20 ay hapis cezasına çarptırılıp, 600 orman fidanı dikme ile bakımını yapma yükümlülüğü getirilen Zengin'in avukatı, verdiği itiraz dilekçesinde, mahkeme tarafından sanık hakkında haksız ve hukuka aykırı bir şekilde suç üretildiğini öne sürdü ve toplumsal bir olay olan Gezi olaylarının faturasının tek bir şahıs olan sanığa kesildiği iddia edildi.

Dilekçede, “Gezi Parkı olaylarının çıkış sebebinin ağaçlar olduğu da göz önünde bulundurulduğunda mahkemenin uyguladığı tedbirin, tedbir olmaktan çok gönderme niteliğinde olduğu ve salondaki duruşmayı takip eden kişilerce alkışlarla karşılanması çok manidardır” ifadesi yer aldı.

Olaylar sırasında amirlerinden aldığı emirleri yerine getiren sanık hakkında kamuoyuna karşı sanki “Gezi Parkı”nda bulunan ağaçların bizzat kendisince kesilmeye çalışıldığı kanısı yaratıldığı iddia edilerek bu haksız ve hukuka aykırı karar ile sanığın Türk halkı önünde hedef tahtası konumuna getirildiği öne sürüldü.

Avukat Alp, Gezi Parkı olaylarının simgesi haline gelenin müşteki Ceyda Sungur değil kırmızı elbise olduğunu savundu.

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