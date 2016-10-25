'Kırmızılı kadın'a gaz sıkan polis, “Amir de hakim de FETÖ’cü" diyerek yeniden yargılama istedi

Gezi Parkı eylemleri sırasında kırmızı elbiseli Ceyda Sungur'a biber gazı sıktığı gerekçesi ile aldığı 20 ay hapis ve 600 fidan dikip 6 ay bakma cezası 5 yıl süre ile ertelenen polis memuru Fatih Zengin'in Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, müvekkilinin ‘FETÖ’ mağduru olduğunu öne sürerek yeniden yargılama talebinde bulundu

Müvekkili Fatih Zengin'i mahkûm eden İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunan Avukat Alp, müvekkilinin mahkeme tarafından müşteki Ceyda Sungur'a biber gazı sıktığı gerekçesi ile ‘Görevi kötüye kullanma' ve ‘Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması' suçlarından cezalandırıldığını hatırlattı. Avukat Alp, müvekkiline ceza veren Hakim Muzaffer İren'in ‘FETÖ’ kapsamında tutuklu olduğuna da yer verdiği dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"İddianameyi hazırlayan Savcı Adnan Çimen, FETÖ PDY terör örgütü soruşturması kapsamında açığa alınmış ve firaridir. İddianameyi hazırlarken soruşturmayı tam ve eksiksiz yapsaydı zor kullanma yetkisinin sınırlarının aşılmadığını ve olay bir bütün olarak değerlendirildiğinde suç unsuru olmadığını tespit edebilecekti. FETÖ/PDY firarisi olan savcı Adnan Çimen'in ve diğer kişilerin kime hizmet ettiği ve neden taraflı davrandığı 15 Temmuz 2016 sonrasında anlaşılmıştır."

"Amir ‘sık’ demeden memur gaz sıkmaz”

Müvekkili Fatih Zengin'in Gezi Parkı eylemleri sırasında omuzundan ameliyatlı ve raporlu olduğu halde Model 5 adlı gaz silahını kullanan biri olduğu için göreve çağrıldığını belirten Avukat Alp, "Tüm baskı ve emirlere rağmen gaz sıkmadığı için FETÖ/PDY firarisi Ramazan Emekli tarafından ensesine tokat atılıp, ‘sıksana lan' denince tetiğe basmış ve zaten ameliyatlı olan omuzu sebep olduğundan hedef gözetmesi ve kastı olması imkânsızdır" dedi.

Dilekçesinde müvekkilinin müşteki Ceyda Sungur'un yüzüne doğrudan gaz sıkmadığını savunan Avukat Alp, "Dava dosyası kapsamında tanıklık yapan dönemin 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Emekli de FETÖ/PDY kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve firaridir. Görüntülerde hem elini kaldırıp hem de sözlü talimat veren kendisi olduğu halde dava aşamasında bunu sürekli inkâr etmiştir. ‘Gaz sıkmasını gerektirir bir durum yoktu, bizde hiyerarşi vardır' dese de herkesçe bilinir ki amiri 'sık' demeden polis memuru gaz sıkmaz. Önce talimat verip sonra inkar eden Ramazan Emekli'nin 15 Temmuz'dan sonra neye ve neden hizmet edip müvekkilimin ceza almasını kolaylaştırdığı açıkça ortadadır" dedi.

“Kararlar taraflı ve hukuka aykırı”

Bu nedenlerle müvekkili aleyhine kurulan hükmün hukuka aykırı olduğunu savunan Avukat Alp, iddianameyi hazırlayan savcı Adnan Çimen ve müvekkili aleyhine duruşmada ifade veren 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ramazan Emekli'nin FETÖ'den firari, hükmü kuran mahkemenin hakimi Muzaffer İren'in FETÖ'den tutuklu olduğunu belirterek, "FETÖ/PDY terör örgütünün başı olan Fethullah Gülen'in talimatları ile hareket eden bu kişilerin yaptığı yargılama ve kararları tamamen taraflı ve hukuka aykırıdır. Yeniden yargılama talebimiz kabul edildiği taktirde müvekkil Fatih Zengin'in masumiyeti ortaya çıkacaktır" dedi.

Adnan Çimen, Muzaffer İnan ve Ramazan Emekli hakkında suç duyurusunda bulunma haklarının saklı kalmasını isteyen Avukat Alp, müvekkili hakkındaki hukuka aykırı hüküm nedeniyle yeniden yargılama talebinin kabulünü istedi.