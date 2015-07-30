T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Kırmızılı kadın' o parka geri döndü

Muratpaşa Belediyesi, parkın içine bu kez 'kırmızılı kadın' fotoğrafının bulunduğu levha dikti

30 Temmuz 2015 19:11

Antalya'da henüz açılışı yapılmayan bir parkta, trafo üzerine resmedilen Gezi Parkı protestolarının simge fotoğraflarından 'kırmızılı kadın'ın Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ) tarafından gece saatlerinde boyanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi, parkın içine bu kez "kırmızılı kadın" fotoğrafının bulunduğu levha dikti. 

DHA'da yer alan habere göre, belediye görevlileri, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Mehmet Tosun ve Cem Kotan'la birlikte üzerinde "Bir daha yaşanmaması dileğiyle" yazılı, belediye logolarının da yer aldığı yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki levhayı, boyanan trafonun hemen yan tarafına yerleştirdi.

CHP'li Meclis Üyesi Tosun, 'Kırmızılı kadın'ın Gezi Parkı protestoları günlerinden hafızalara kazındığını ve artık sembol haline geldiğini belirterek, "Onsuz bir Gezi Parkı yapamazdık" dedi. 

Trafodaki resmin boyanmasının ardından ilgililerle bir yarış içine girmek istemediklerini, ayrıca hiçbir kamu görevlisini incitmek gibi bir amaçları da bulunmadığını kaydeden Tosun, "Ancak 'kırmızılı kadın' Antalya'nın Gezi Parkı'nda olmalıydı. Biz de bu amaçla farklı bir içerikle o fotoğrafı buraya taşıdık" diye konuştu. Tosun, yerleştirdikleri levhayı parktan kimsenin sökemeyeceğini de belirterek, "Sonuçta belediyenin kendi mülkünde" dedi.

ETİKETLER

antalyakırmızılı kadınbelediyelevhatrafo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24