'Kırmızılı kadın' o parka geri döndü

Antalya'da henüz açılışı yapılmayan bir parkta, trafo üzerine resmedilen Gezi Parkı protestolarının simge fotoğraflarından 'kırmızılı kadın'ın Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AKEDAŞ) tarafından gece saatlerinde boyanmasının ardından Muratpaşa Belediyesi, parkın içine bu kez "kırmızılı kadın" fotoğrafının bulunduğu levha dikti.

DHA'da yer alan habere göre, belediye görevlileri, CHP'li Belediye Meclis üyeleri Mehmet Tosun ve Cem Kotan'la birlikte üzerinde "Bir daha yaşanmaması dileğiyle" yazılı, belediye logolarının da yer aldığı yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki levhayı, boyanan trafonun hemen yan tarafına yerleştirdi.

CHP'li Meclis Üyesi Tosun, 'Kırmızılı kadın'ın Gezi Parkı protestoları günlerinden hafızalara kazındığını ve artık sembol haline geldiğini belirterek, "Onsuz bir Gezi Parkı yapamazdık" dedi.

Trafodaki resmin boyanmasının ardından ilgililerle bir yarış içine girmek istemediklerini, ayrıca hiçbir kamu görevlisini incitmek gibi bir amaçları da bulunmadığını kaydeden Tosun, "Ancak 'kırmızılı kadın' Antalya'nın Gezi Parkı'nda olmalıydı. Biz de bu amaçla farklı bir içerikle o fotoğrafı buraya taşıdık" diye konuştu. Tosun, yerleştirdikleri levhayı parktan kimsenin sökemeyeceğini de belirterek, "Sonuçta belediyenin kendi mülkünde" dedi.