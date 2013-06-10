'Kırmızılı kadın' İngiliz basınında: İnsanlar güçlerinin farkına vardı

Kırmızı elbisesi, omzundaki alışveriş çantası ve arkaya savrulan saçlarıyla, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan Gezi Parkı protetoslarını sembolü haline gelen ‘Kırmızılı Kadın’ Ceyda Sungur, İngiliz The Sunday Telegraph gazetesine konuştu. Sungur, protesto hareketini, ‘ifade özgürlüğü ve halkın gücü’ olarak yorumladı.

Gezi Parkı protestolarının kıvılcımının çaktığı gün polisin suratına sıktığı biber gazının etkisiyle saçları arkaya savrulan ancak geri çekilmeyen akademisyen Ceyda Sungur, dünya basınında yer bulan fotoğrafıyla bir nevi internet fenomeni haline geldi.

Kendisini öne çıkarmak ve uzun röportajlar vermeyi istemeyen Sungur, The Sunday Telegraph gazetesine kısa açıklamalarda bulundu.

Gazete, yazlık giysisiyle polisin biber gazına maruz kalan Sungur’un fotoğrafını, ‘fındığı bir çekiçle kırmaya’ benzetirken, polisin ortaya koyduğu sert müdahalenin altını çizdi.

Kısa zamanda dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde ve internet sitelerinde yer bulan ‘Kırmızılı Kadın’, polisin neden bir piknik havasında giyinmiş göstericiye biber gazıyla müdahale ettiği konusunda soru işaretleri doğurdu.

Yerel basın Sungur'u mütevazı bir halk kahramanı olarak tanımlarken, o ‘sadece büyük bir halk hareketinin parçası olduğunu ve yüzlerce kişinin maruz kaldığı duruma düştüğünü’ söylüyor.



'Değişimi sağlayacak güven geldi'



Sungur, sosyal medyada en çok konuşulan insanlardan biri haline geldikten sonra, kendisine gelen yüzlerce röportaj teklifini reddetti.

Sungur, bugünlerde Gezi Parkı protestolarında yaralananlar için kurulan seyyar bir klinikte çalışıyor.

The Sunday Telegraph’a konuşan Sungur, "Bana sorarsanız protestolar ifade özgürlüğü ve halkın gücünü temsil ediyor... İnsanlar, ilk kez olarak sahip oldukları gücün verdiği güveni hissediyor. Her şeyi değiştirebileceklerine inandıkları güce sahipler" dedi.

Sungur’un fotoğrafı Türkiye’ye yayılan protestoların güçlenmesinde rol oynadı. Yüzüne biber gazı sıkıldığı anın fotoğrafı, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya kanallarında paylaşım rekorları kırarken, sayısız banner, poster, etiket ve karikatürde yer buldu.

Hatta, İzmirli göstericiler Kırmızılı Kadın’ın karnavallarda gördüğümüz dev panosunu hazırlayarak, suratının olduğu yere kafalarını yerleştirerek hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı.



'Böceklere böyle ilaç sıkılmaz'



Sungur, “Taksim Meydanı’nda yaralanan insanlara müdahale etmek için çadırlar kurduk” dedi. Sungur, gönüllü doktorların tutuklanma riskine karşı daha fazla bilgi vermek istemedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi şehir planlamacılığı bölümünde akademisyen olan Sungur, Gezi Parkı’nı yıkacak buldozerleri durdurmak için gönüllü eylemcilere katıldığında, protestoların sembolü haline geleceğinden habersizdi.

Sungur’un arkadaşı Meriç Demir, “Ceyda bana parka gelmem için mesaj attı... 10-15 dakika sonra geldiğimizde, biber gazının etkisiyle bağırıyordu” dedi.

Demir, “Çok şaşırdık... Bazılarımız, ‘bizler akademisyeniz, durun’ diye bağırdık. Bazılarımız da Ceyda’ya yardım etmeye çalıştı. Şaşkındık çünkü evinizdeki böceklere bile bu şekilde ilaç sıkmazsınız” dedi.