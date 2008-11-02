T24 LogoT24 Logo
Spor

Kırmızılar şokta

Tottenham'ın varoluş savaşı başladı! İngiltere Premier League'de 11. hafta mücadelesinde Tottenham White Hart Lane'de Liverpool'u konuk etti.

02 Kasım 2008 02:00


Tottenham'ın varoluş savaşı başladı! İngiltere Premier League'de 11. hafta mücadelesinde Tottenham White Hart Lane'de Liverpool'u konuk etti.

Tarihe geçecek maç 2-1 Tottenham üstünlüğü ile bitti. İngiliz ekibi hafta içi Arsenal ile oynadığı Kuzey Londra derbisinde son 5 dakikada bulduğu goller ile sahadan 4-4'lük eşitlik ile ayrılırken, yeni hocası Harry Redknapp ile çıkışa geçmenin sinyallerini vermişti.

Liverpool mücadelede 3. dakikada Dirk Kuyt ile öne geçerken, Tottenham Carragher'in 69. dakikada kendi kalesine, uzatma dakikalarında ise Pavlyuchenko'nun attığı gole ile 3 puana uzandı. Bu skorun ardından ligde son sırada yer alan Tottenham uzun aradan sonra 3 puanla tanışarak puanını 9'a yükselterek 18. sıraya yükselirken, Liverpool ligdeki ilk yenilgisini aldı 26 puanda kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24