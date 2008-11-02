Kırmızılar şokta



Tottenham'ın varoluş savaşı başladı! İngiltere Premier League'de 11. hafta mücadelesinde Tottenham White Hart Lane'de Liverpool'u konuk etti.



Tarihe geçecek maç 2-1 Tottenham üstünlüğü ile bitti. İngiliz ekibi hafta içi Arsenal ile oynadığı Kuzey Londra derbisinde son 5 dakikada bulduğu goller ile sahadan 4-4'lük eşitlik ile ayrılırken, yeni hocası Harry Redknapp ile çıkışa geçmenin sinyallerini vermişti.



Liverpool mücadelede 3. dakikada Dirk Kuyt ile öne geçerken, Tottenham Carragher'in 69. dakikada kendi kalesine, uzatma dakikalarında ise Pavlyuchenko'nun attığı gole ile 3 puana uzandı. Bu skorun ardından ligde son sırada yer alan Tottenham uzun aradan sonra 3 puanla tanışarak puanını 9'a yükselterek 18. sıraya yükselirken, Liverpool ligdeki ilk yenilgisini aldı 26 puanda kaldı.



