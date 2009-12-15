Kırmızıda geçenin ehliyeti gidecek

Trafik suçlarına uygulanan para cezalarına, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.



Trafik Yasası’nda da köklü değişiklikler içeren ve bazı kuruluşlara görüş almak üzere gönderilen taslakta, kırmızı ışıkta bir yıl içinde beş kez geçtiği saptananların sürücü belgesine bir yıl süreyle el konulması öngörüldü. Bu kişilere ayrıca para cezası da uygulanacak.



1 Ocak’ta yürürlükte



On-line tescile erteleme Trafik tescil işlemlerinin on-line yapılmasına olanak sağlayan ve daha önce 1 Ocak 2010’da yürürlüğe gireceği açıklanan uygulama ertelendi ve gerekli alt yapının ancak gelecek yıl ortalarına doğru hazır olabileceği bildirildi. İkinci el araç satışlarının noter aracılığıyla değil Trafik Tescil Şubesi’nde gerçekleştirilmesine ilişkin yasanın uygulanması iki yıldır erteleniyordu. Erteleme 31 Aralık tarihinde sona erecek. Uygulamanın yeniden ertelenip ertelenmeyeceği bu ay içinde kararlaştırılacak.





Bu hafta valiliklere gönderiliyor



İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın onayından geçen ve bu hafta içinde valiliklere gönderilecek genelgede, halen uygulanan trafik cezaları ile 1 Ocak’tan itaberen geçerli olacak zamlı cezalar duyurulacak. Bazı suçlara uygulanan cezalar şöyle:



Kırmızı ışıkta geçmek: 130 lira

Hız sınırını yüzde 30 oranında aşmak: 270 lira

Alkollü araç kullanırken ilk kez yakalanmak: 548 lira

İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanmak: 687 lira

Fazla yolcu almak: 63 lira

Park yasağına uymamak: 62 lira

Emniyet kemeri takmamak: 62 lira

Araç kullanırken telefonla konuşmak: 62 lira

Hatalı sollama: 128 lira