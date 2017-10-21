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Spor

Kırmızı Şeytanlar'a ilk çelme Huddersfield'tan

Manchester United, Huddersfield Town deplasmanında bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı

21 Ekim 2017 22:26

Ezeli rakibi Manchester City'nin ardından zirve yarışında yer alan Manchester United, Huddersfield Town ile deplasmanda oynadığı maçta 2-1 yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Ev sahibi Huddersfield'a galibiyeti getiren goller Aaron Mooy ve Laurent Depoitre'dan gelirken; Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısını Marcus Rashford kaydetti.

Maç sonunda Manchester United'ın topla oynama oranında rakibine karşı yüzde 78'e 22'lik üstünlüğü ve 642 isabetli pasına karşın maçı kazanan Huddersfield Town'ın yalnızca 114 başarılı pas yapmış olması dikkati çeken istatistikler oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 20 puanla 2. sırada kalırken puanını 12'ye yükselten Huddersfield Town 10'uncu sıraya yükseldi.

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