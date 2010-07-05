Kırmızı plakalara da ceza uygulandı

T24 - Karayolları Genel Müdürlüğü, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi'nden (KGS) ücret ödemeden geçiş yapan makam araçlarını affetmedi ve ceza uyguladı.



Cezalı makam araçları arasında Meclis Başkanı'nın 001 plakalı aracı da yer alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün web sitesinin 'OGS - KGS Geçiş İhlali Sorgulama' başlıklı bölümünde, 001 plakalı aracın 4 ayrı geçiş ihlali bulunuyor. Bu ihlallerin ikisi Bülent Arınç, biri Yıldırım Akbulut, biri de Ömer İzgi'nin Meclis Başkanlığı dönemine denk geliyor. Akşam gazetesinin haberine göre, sorgulama sisteminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı 002 plakalı araç da yer alıyor. Erdoğan'ın makam aracına 2007, 2008 ve 2009 yıllarında olmak üzere üç kez 'Geçiş ihlali cezası' uygulanmış. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı temsil eden 003 plakalı araça ise dört ayrı ihlal cezası verilmiş. Bu cezalardan ilki, Ahmet Necdet Sezer'in Anayasa Mahkemesi Başkanlığı dönemine ait. 003 plakalı araç, Mustafa Bumin'in Anayasa Mahkemesi Başkanlığı döneminde iki kez, Tülay Tuğcu'nun Başkanlığı döneminde de bir kez ücretsiz geçiş yapmış.





Rekor Faruk Çelik'te



'Geçiş ihlali' cezalıları arasında Genelkurmay Başkanı'nın 004 plakalı aracı da bulunuyor. Kayıtlara göre 004 plakalı araca, Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun Genelkurmay Başkanlığı döneminde iki kez, Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ dönemlerinde de birer kez ceza uygulanmış. Sistemdeki kayıtlara göre, en fazla geçiş ihlalini ise Devlet Bakanı Faruk Çelik'in kullandığı 0014 plakalı makam aracı yapmış. Ancak bu ihlallerin bir kısmı Faruk Çelik'in bakanlığından önceki dönemlere rastlıyor. Dışişleri Bakanı tarafından kullanılan 0021 plakalı aracın da, 2006 - 2010 tarihleri arasında 9 geçiş ihlali görünüyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü'nün OGS-KGS Geçiş İhlali Sorgulama Sistemi'ne girenler, geçiş ihlali yapıp yapmadıklarını ve cezalı duruma düşüp düşmediklerini öğrenebiliyorlar. Geçiş yaptığı mevkiye göre bazen 19 TL, bazen 149 TL'yi bulan cezalar, kameraların kaydettiği plaka görüntülerine göre kesiliyor.





Devlet büyüğü de olsa ücret ödemek zorunda



Ttrafikten sorumlu üst düzey bir emniyet yetkilisi şunları söyledi: 'OGS ve KGS'den geçen araçlar kırmızı plakalı da olsa ücret ödemek zorunda. Araçlarında OGS cihazı olan bu tarz araçlar, köprü ve otoyolları kullandıkça otomatik olarak ilgili kurumlarının bütçesinden karşılığını öderler. Kamu kurumları ve bakanlıklar, kendi bütçeleri içinden yıl sonlarında toplam bir ödeme yaparlar. Eğer araçta OGS cihazı yoksa KGS için gerekli kart mevcut değilse, bu kaçak geçiş anlamına gelir ve ceza kesilir.



Aynı yetkili devlet büyüklerinin kırmızı ışıkta geçmeleri konusunda şu açıklamayı yaptı: 'Hiçbir araç için böyle bir istisna yoktur. Kırmızı ışıkta durmak esastır. Sadece güvenlik amaçlı ve acil durumlarda anons sistemiyle, ilgili güzergahtaki trafik görevlileri uyarılır ve trafiğin akışı o güzergahtaki ışık sistemi, konvoyun geçişine göre düzenlenir. '





İşte o liste



001 Meclis Başkanı

(FSM) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.....Mayıs 2000 - Yıldırım Akbulut

İstanbul - Ankara otoyolu ....Ağustos 2002 Ömer İzgi

Ankara Çamlıca Otoyolu...Haziran 2003 - Bülent Arınç

İstanbul - Ankara Otoyolu...Temmuz 2003 - Bülent Arınç

002 Başbakan

FSM Köprüsü....Ağustos 2007 - Recep Tayyip Erdoğan

FSM Köprüsü...Ocak 2008 - Recep Tayyip Erdoğan

Mersin Otoyolu...Mart 2009 Recep Tayyip Erdoğan

003 Anayası Mahkemesi Başkanı

FSM Köprüsü Ağustos 1999 - Ahmet Necdet Sezer

İstanbul - Ankara Otoyolu Temmuz 2003 - Mustafa Bumin

FSM Köprüsü- Kasım 2006 - Tülay Tuğcu

004 Genelkurmay Başkanı

İstanbul - Ankara Otoyolu -Ağustos 2000 -

Hüseyin Kıvrıkoğlu

Ankara Çamlıca Otoyolu - Ağustos 2008 -

Hüseyin Kıvrıkoğlu

FSM Köprüsü - Temmuz 2008 - Yaşar Büyükanıt

FSM Köprüsü- Ağustos 2008 - İlker Başbuğ





