Kırmızı pasaportlu 136 Türk'ten iltica talebi

Almanya'daki WDR ve NDR televizyonları ile birlikte Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre, Almanya'ya şimdiye kadar 136 diplomatik pasaport sahibi Türk iltica talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere dayandırılan haberde bu rakama iltica talebinde bulunan diplomatların ailelerinin de dahil olduğu belirtildi. Haberde Alman İçişleri Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi milletvekili Özcan Mutlu'nun soru önergisine yanıt verdiğine işaret edildi.

Haberde iltica başvurularının Ağustos 2016 ile Ocak 2017 arasında gerçekleştiği belirtiliyor. Alman hükümeti, ekim ayında iltica başvurusunda bulunanların sayısın 35 olduğunu duyurmuştu. İltica başvurularının arasında karara bağlanmış olanlarının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Alman medyasında geçen ocak ayında yansıyan bir haberde de NATO'da görevli 40 üst düzey askerin Almanya'ya iltica talebinde bulunduğu belirtilmişti.

Türk makamlarının 15 Temmuz sonrası yurtdışında görevli kişilerin ülkelerine geri dönmeleri çağrısına kaç kişinin uymadığı ise bilinmiyor.

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DW/dpa/AG/HS