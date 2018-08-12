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Kırmızı listede aranan terörist, etkisiz hale getirildi

ANKARA ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün, Tunceli'de etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan sözde 'Yeni Dersim Saha Sorumlusu' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğunu açıkladı

12 Ağustos 2018 13:22

ANKARA ,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün, Tunceli\'de etkisiz hale getirilen PKK\'lı teröristlerden birinin Aranan Teröristler Listesi\'nde kırmızı kategoride bulunan sözde \'Yeni Dersim Saha Sorumlusu\' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğunu açıkladı.
​Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün bir vatandaşın ihbarı üzerine Pülümür kırsalına operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda, PKK\'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürerken, İçişleri Bakanlığı, öldürülen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi\'nin kırmızı kategorisinde yer alan örgütün sözde \'Yeni Dersim Saha Sorumlusu\' Atakan Mahir kod adlı İbrahim Çoban olduğu açıklandı.

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