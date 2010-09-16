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Dünya

Kırmızı kitaba göre Türkiye hala 'tehlikeli'

Türkiye 'kırmızı kitap'ta 12 mil konusunda 'casus belli'yi kaldırmayı planlarken, Yunanistan, Türkiye'yi hala tehlikeli görüyor.

16 Eylül 2010 03:00

T24- Türkiye 'kırmızı kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde (MGSB) 12 mil konusunda 'casus belli'yi (savaş nedeni) kaldırmayı planlarken, Yunanistan'ın doktrininde Türkiye 'tehlike' olmaya devam edecek.


To Vima gazetesine göre, Savunma Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan’ın yeni MGSB’sini hazırlayan yetkililere ‘Kuzeyden (Makedonya) gelen tehlikenin’ lağvı, buna karşı ‘Doğudan (Türkiye) gelen tehlikenin’ devam etmesi ve ordunun bu ‘tehlike’ doğrultusunda organize edilmesini emretti.


Yunanistan’ın ‘kırmızı kitabı’ yıllardır ‘Doğudan gelen tehlike’ doktrini üzerine dayandırılmış. 1990’ların başında Atina-Üsküp ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle de buna ‘kuzey’ eklenmişti.


To Vima, ‘güvenlik konusunda yeni tahrikleri’ (terör, göçmen kaçakçılığına karşı mücadele v.s) de içerecek yeni belge çerçevesinde, orduda personel sayısının azaltılacağını, özellikle kuzeyde kara kuvvetlerinin bazı birliklerin kapatılacağını, Kuzey Ege adalarındaki birliklerin ise takviye edileceğini yazdı. Türiye’nin aralıkta Milli Güvenlik Kurulu’nca onayı beklenen yeni MGSB’de, yeni vizyon gereği Yunanistan’la ‘işbirliği’ öne çıkmıştı.

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