Kırmızı kartlar yerinde bir karar mıydı?

T24 - Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da farklı yenildiği rakibi karşısında Falcao'nun penaltı golüyle bocaladı, ancak geri dönmeyi başardı. Nihat'ın füzesi beraberliği sağladı.





Temsilcimiz birçok önemli fırsatı harcarken, iki takım maçı 10 kişi tamamladı. Milliyet gazetesi spor yazarı Metin Tokat'ın bugünkü yazısı:





Kırmızılar doğruydu



İtalyan hakem Paolo Tagliavento, yardımcı hakemleri ve asistan yardımcı hakemleri ile işbirliği içinde topa ve rakibe yapılan müdahaleleri doğru tespit edince oyunu kontrolü altına almakta zorlanmadı.



Rodriguez'e önce Toraman'ın ardından Hilbert'in yaptığı kontrolsüz hareketler nedeniyle çıkardığı kartlarda haklıydı. Hakan topa temas edemeyince Falcao'nun önünü kapattı. Verdiği penaltı kararında haklıydı. Kendi pozisyona uzaktı ama yardımcı hakemin uyarısı ile penaltıyı verdi. Karta gerek yoktu.



İkinci devrede kartların rengi kızardı. İbrahim Üzülmez ve Rodriguez'in tartışmasında iki oyuncuya da sarı kartını çıkardı. Rodriguez'in elle oynamadan da sarı kartı olduğu için kırmızı kartla oyundan atıldı. Guti'nin rakibine yaptığı faulü avantaja bıraktı. Devamında sarı kartı olan Toraman'ın arkadan kayarak yaptığı faulde ikinci sarıdan kırmızısını doğru kullandı. Ancak Guti'ye sarı kartını çıkarmayı unuttu.



Ersan'ın çizgiden topu çıkardığı top çok kritikti. Yardımcı ve asistan yardımcı hakemlerinin uyarıları ile kanımca doğru bir karar verdi. İtalyan hakem genel yönetiminde başarılıydı.





