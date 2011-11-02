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Spor

Kırmızı kartlar havada uçuşuyor ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 12:57

-Kırmızı kartlar havada uçuşuyor ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, 16 takım, toplamda 31 kez kırmızı kart gördü. Ligin son haftalarında iyi futbolu ve aldığı sonuçlarla öne çıkan Manisaspor, gördüğü 4 kırmızı kartla ilk sırada yer aldı. Manisaspor'da Simpson, Nizamettin, Isaac ve Yiğit İsmail Gökoğlan kırmızı kartları gören futbolcular oldular. Manisaspor'un ardından Beşiktaş, Galatasaray, Ankaragücü, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu gördükleri 3'er kırmızı kartla rakiplerini takip ettiler. Beşiktaş'ta Quaresma, Necip ve İsmail, Galatasaray'da ise Muslera, Servet ve Sabri takımlarını yalnız bıraktılar. Ankaragücü'de Serdar Özkan, Hürriyet ve Uğur, Sivasspor'da Hayrettin, Borjan ve Mahmut, Mersin İdmanyurdu'da İlhan, İbrahim Kaş ve Boum kırmızı kartla tanışan isimler. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Samsunspor 2'şer, Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Kayserispor, Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor ve Orduspor ise birer kırmızı kartla ligin 9 haftasını geride bıraktılar. Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta sonunda sadece iki takımın oyuncuları kırmızı kart görmedi. Ligde teknik direktörlük değişikliği yaşayan Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor lik 9 haftayı kırmızı kartsız geçiren ekipler. -Halis Özkahya ilk sırada- Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftasında, 4 maçta görev alan Halis Özkahya, gösterdiği 4 kırmızı kartla ilk sırada yer aldı. Halis Özkahya, Gaziantepspor-Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş ve Ankaragücü-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarında kırmızı kartlarına başvurdu. Bu arada, deneyimli hakem, sadece Trabzon'da oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğünde tamamlanan Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında kırmızı kartına başvurmadı. Tecrübeli hakem, Gaziantep'teki maçta 2, diğer müsabakalarda ise birer kırmızı kart çıkardı. Abdullah Yılmaz ve Yunus Yıldırım ise 3'er kırmızı kartla Halis Özkahya'yı izledi. Barış Şimşek, Fırat Aydınus, Kuddusi Müftüoğlu, Süleyman Abay ve Tolga Özkalfa da 2'şer kez kırmızı kartlarına başvurdu.

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