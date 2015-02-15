Kırmızı kart gösteren hakem darp edildi, hastaneye kaldırıldı

Giresun'da 1. Amatör Küme'de yan hakem kırmızı kartla oyun dışı kalan futbolcu tarafından darbedildi.
Yağlıdere İlçe Stadı'nda Yağlıderespor ile Espiye Es Es takımları arasında oynanan maçın 75. dakikasında konuk ekipten Emrah Kurt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Duruma tepki gösteren Kurt tarafından yumruklanan yan hakem Emrah Kaplan, baygınlık geçirerek yere düştü.
112 Acil Servis ekibince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, daha sonra Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edildi.