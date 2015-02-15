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Spor

Kırmızı kart gösteren hakem darp edildi, hastaneye kaldırıldı

Kırmızı karta tepki gösteren futbolcu tarafından yumruklanan yan hakem Emrah Kaplan, baygınlık geçirerek yere düştü

15 Şubat 2015 21:55

Giresun'da 1. Amatör Küme'de yan hakem kırmızı kartla oyun dışı kalan futbolcu tarafından darbedildi.

Yağlıdere İlçe Stadı'nda Yağlıderespor ile Espiye Es Es takımları arasında oynanan maçın 75. dakikasında konuk ekipten Emrah Kurt, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Duruma tepki gösteren Kurt tarafından yumruklanan yan hakem Emrah Kaplan, baygınlık geçirerek yere düştü.

112 Acil Servis ekibince Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Kaplan, daha sonra Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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