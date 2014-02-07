Kırmızı kart gören oyuncuya 'seç beğen cezanı çek' formülü

TFF, oyun disiplin kurallarında radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı kart gören oyuncuya seçenek sunulacak. Buna göre oyuncu, önündeki iki maçtan hangisini isterse onda oynamayacak. Böylece hakemler üzerindeki “derbi öncesi kırmızı kart gösterdi” baskısı kalkmış olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in gazete ve TVlerin spor müdürleri ile yaptıkları toplantıda ilginç öneriler ön plana çıktı.

Demirören ve Terim Türk futbolu için gelecek dönemlerden itibaren hayata geçirmeyi planladıkları önerilerini şöyle sıraladılar:

1- Sarı kartlarda değişiklik

Bir futbolcu sezon içinde 4 sarı kart görürse bir maçta oynamıyordu. Bundan sonra bizim önerimiz kademeli olarak bunu hayata geçirmek. 4 sarı kart gören oyuncu aynı sezon içinde 3 sarı kart daha görürse, bir maçta daha oynamasın. 3 sarı karttan sonra 2 sarı kart daha görürse, 1 maçta daha oynamasın. Bu böyle 4-3-2-1 diye devam etsin. Buradaki amacımız, sarı kart gören oyuncu sayısını azaltmak.

2- Kırmızı kartta değişiklik

Özellikle derbi maçlarından önce en çok tartışılan konulardan biri oyuncuların gördükleri kırmızı kartlar. Kırmızı kart görürse derbi maçta oynayacak, oynamayacak tartışması başta hakem olmak üzere herkesi baskı altına alıyor. Buna karşı önerimiz, kırmızı kart gören oyuncuya ya da kulübüne bir seçenek sunmak. Ve önünde 2 maç var. Oynamamak için birini seç demek. Önerimiz bu.

3- Küfür yönetmeliği değişmez

Kötü ve küfürlü tezahüratta 120 saniye kuralını değiştirdik. Artık küfür ve kötü tezahürat varsa gereken ceza verilecek. Eski sistemde bazen bir bakıyorsunuz, 119 saniye küfür ediliyor, 120 saniye dolmadığı için ceza veremiyorsunuz. Yeni disiplin talimatını değiştirmeyi asla düşünmüyoruz. Hem, stadın yüzde 10’u küfür ederse ceza veririz derseniz, deplasman takımını küfür etse de ceza almaz.

4- Kupa statüsü

Türkiye Kupası’nın statüsünün de değişmesinden yanayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem takımlarımzın hem de seyircinin daha çok ilgi duyacağı, mücadele edeceği bir kupa statüsünü hayata geçireceğiz. Böylece kulüplerin de geliri artacak, kupa da eski günlerdeki gibi ilgi çeken ir statüye sahip olacak.

5- Yabancı oyuncu sayısı

Bu konuda biz bir karar almayacağız. Eğer 18 takımda imza atar ve biz yabancı sayısnın değiştirilmesini talep ediyoruz derse, biz de kararımızı gözden geçirir ve değişikliği yaparız. Daha önceden alınan bir karar var, biz şimdi bir anda bunu değiştiremeyiz. Eğer değiştirirsek, bir kulübün başvurusu halinde Tahkim Kurulu’ndan bu karar döner.