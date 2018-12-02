Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa attı

Zonguldak'ta oynanan amatör lig maçında futbolcu Yasin Akyıldız, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa attı. Dudağı patlayan Çelik, maçı tatil ederken futbolcudan da şikayetçi oldu.



Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde Kozlu Belediyespor ile Filyos Ateştuğlaspor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kozlu Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 44'üncü dakikasında hakem Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşsporlu Yasin Akyıldız'a rakibine yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Tepki gösteren Akyıldız, hakem Çelik'e kafa attı. Dudağı patlayan Çelik'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Maçı tatil eden Çelik, polis eşliğinde karakola giderek futbolcu Akyıldız'dan şikayetçi oldu.



Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Ümit Kaya, hakem Eren Ferhat Çelik'e yönelik saldırıyı kınadıklarını açıkladı. Kaya, "Yönetmiş olduğu bir müsabakada haince saldırıya uğrayan, değerli il hakemimiz Eren Ferhat Çelik’e geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, her türlü idari ve adli işlemlerin yürütülmesi hususunda konunun takipçisi olacağımızı, bu üzücü olayla alakalı olarak hain saldırıyı gerçekleştiren şahısın en ağır cezayla çarptırılması için her türlü temaslarda bulunacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

(DHA)