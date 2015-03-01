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Spor

Kırmızı kart gördü, hakemi yumrukladı!

Sakarya 1'inci Amatör Ligi'nde oynanan maçta hakemin kararı sonrası saha karıştı

01 Mart 2015 19:06

Sakarya 1'inci Amatör Ligi C Grubu'nda oynanan maçta hakem Hendek Dereköysporlu Ziya Sarı'ya kırmızı kart gösterince saha karıştı. Kırmızı kart gören Ziya Sarı ve takım arkadaşları hakem Mehmet Akıncık'ı sahada kovaladı. Ziya Sarı, kovalamaca sırasında hakeme yumruk attı.

DHA'da yer alan habere göre, Adapazarı'nda oynanan Yıldırımspor - Hendek Dereköyspor maçı 0-0 devam ederken hakem Mehmet Akıncık, müsabakanın 28'nci dakikasında Hendek Dereköysporlu Ziya Sarı'ya direk kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine kırmızı kart gören 8 sırt numaralı Ziya, arkadaşlarıyla birlikte hakemi kovalamaya başladı.

Ziya Sarı, maçın hakeminin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Maç yarıda kalırken hakemler sahayı polis eşliğinde terk etti.

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