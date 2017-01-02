T24 LogoT24 Logo
Spor

Kırmızı kart Chedjou'ya servete mâl olacak!

Galatasaray'da bileti kesilen Aurelien Chedjou için tarihi ceza kapıda.

02 Ocak 2017 11:55

Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında rakibine kasti tekme atıp ayağına basan ve kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'nun bu hareketi servete mâl olacak.

Oyunculara sezon başında imzalatılan disiplin talimatnamesi gereği, avukatlar Chedjou ile Yasin Öztekin'in Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartların cezalarını hesapladı.

Garanti ücretler, maç başı gelirler, primler ve stopaj vergi tutarları dahil edilerek yapılan hesaplama sonrasında ceza tutarları belli oldu. Chedjou'ya maç başı 260 bin Euro, Yasin'e ise maç başı 128 bin Euro'luk faturalar çıkarıldı.

Kamerunlu stoperin PFDK'dan en az 3 maçtan men cezası alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda maç başı ceza miktarı olan 260 bin Euro, 3 ile çarpılıyor ve ortaya 780 bin Euro'luk fatura çıkıyor.

 

ETİKETLER

GalatasarayAurelien Chedjoukırmızı kartceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24