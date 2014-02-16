Kırmızı kart, Beşiktaş'ı durdurmaya yetmedi: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Olimpiyat'ta ağırladığı Bursaspor'u Almedia'nın 72. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyalılarda Ersan Adem Gülüm, 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ntvspor’da yer alan habere göre bu galibiyetle Beşiktaş puanını 42'ye çıkarırken, Bursaspor ise 28 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de zirve hesapları yapan Beşiktaş ile üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Bursaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Hafta içinde erteleme maçında Kasımpaşa'yı 3-0'la geçen Beşiktaş, karşılaşmaya istekli başladı. İleride golü aramaya yönelik bir oyun anlayışı sergileyen siyah-beyazlılara Bursaspor dengeyi kurarak karşılık verdi.

İlk 10 dakikada iki tehlikeli pozisyon yakalayan Bursaspor bir türlü gole ulaşamadı. İki takımda top kayıplarını fazla yapınca ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Karşılamanın 44. dakikadasında Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ün kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kırmızı kart

Ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sırasında Civelli ile tartışan Ersan'ın rakibine yaptığı hareketi yardımcısına danışan hakem İlker Meral kırmızı kart olarak değerlendirdi.

Son anları gergin geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Oğuzhan Özyakup'un yerine Necip Uysal oyuna girdi.

İkinci 45 dakikaya 10 kişi başlayan Beşiktaş rakibi karşısında oyuna daha etkili başladı. Portekizli golcüsü Almedia ile zaman zaman net pozisyonlara giren Beşiktaş son vuruşlarda başarı gösteremedi.

10 kişi kalmasına rağmen ısrarla golü arayan Beşiktaş, Almedia ile sonuca gitmeyi başardı.

Almeida sessizliği bozdu

Beşiktaş savunmasından sol kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Gökhan, topu hemen içeriye çevirdi. Topla buluşan Almeida dar açıdan vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

Golü atan Hugo Almeida oyundan çıkarken yerine Manuel Fernandes dahil oldu.

Maçın son saniyelerinde Beşiktaş, Fernandes ile golü çok yaklaşsa da Portekizli yıldız üst direği geçemedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrılarak zirve yarışında kayıp vermedi.