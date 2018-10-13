Kırmızı ışıkta TIR'a çarpan TIR'ın sürücüsü ağır yaralandı

Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'a bir başka TIR\'ın arkadan çarptığı kazada, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 Karayolu Orhan Acar Kavşağı\'nda meydana geldi. Uşak\'tan İzmir yönüne gelen Celalettin Karadağ yönetimindeki 42 EV 476 plakalı TIR, kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Ali Küçük yönetimindeki 35 HC 7373 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Şoför Celalettin Karadağ, aracında sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Karadağ\'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekibi ise ağır yaralı Karadağ\'ı ambulansla, Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedaviye aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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