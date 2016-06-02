Kırmızı ışıkta geçen babasını polise şikâyet etti

ABD’de 6 yaşındaki bir çocuk, kırmızı ışıkta geçen babasını, polise telefonla şikayet etti. Polisi telefonla arayan çocuk, babasının kural ihlali yaptığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Robbie Richardson isimli çocuk kırmızı ışığa uymayarak yoluna devam eden babasını önce uyardı ardından kendisini dinlemeyen babasına onu polise şikayet edeceğini söyledi.

Eve vardıklarında polisi arayan küçük çocuk telefondaki memura babasının kırmızı ışıkta geçtiğini ve bindiği arabanın tarifini verdi.

Quincy polis merkezi çocuğun yaptığı ihbar çağrısının ses kaydını

Facebook sayfalarına yükledi

İleride polis olmak istediğini söyleyen 6 yaşındaki Robbie, trafik ışıklarını anaokulunda, polisin numarasını da oyuncak polis arabasının kapısından öğrendiği belirtti.

Robbie’nin babası Micheal Richardson, oğlunun dediğini yapan bir karakteri olduğunu söyledi. Annesi Joleen ise oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.