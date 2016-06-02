T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kırmızı ışıkta geçen babasını polise şikâyet etti

Babasını şikâyet eden çocuk ileride polis olmak istediğini söyledi

02 Haziran 2016 16:06

ABD’de 6 yaşındaki bir çocuk, kırmızı ışıkta geçen babasını, polise telefonla şikayet etti. Polisi telefonla arayan çocuk, babasının kural ihlali yaptığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Robbie Richardson isimli çocuk kırmızı ışığa uymayarak yoluna devam eden babasını önce uyardı ardından kendisini dinlemeyen babasına onu polise şikayet edeceğini söyledi.

Eve vardıklarında polisi arayan küçük çocuk telefondaki memura babasının kırmızı ışıkta geçtiğini ve bindiği arabanın tarifini verdi.

Quincy polis merkezi çocuğun yaptığı ihbar çağrısının ses kaydını

 

Facebook sayfalarına yükledi

 

İleride polis olmak istediğini söyleyen 6 yaşındaki Robbie, trafik ışıklarını anaokulunda, polisin numarasını da oyuncak polis arabasının kapısından öğrendiği belirtti.

Robbie’nin babası Micheal Richardson, oğlunun dediğini yapan bir karakteri olduğunu söyledi. Annesi Joleen ise oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

ETİKETLER

ABDkırmızı ışık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24