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Dünya

Kırmızı ışıkta geçen Anayasa Mahkemesi yargıcı istifa etti

İspanya Anayasa Mahkemesi yargıcı olayın savunulacak bir yönü olmadığını vurguladı

02 Haziran 2014 17:09

İspanya'nın başkenti Madrid'in en işlek caddelerinden biri olan Castellana'da motosikleti ile kırmızı ışıkta durmayarak geçmeye çalışan Anayasa Mahkemesi yargıcı Enrique Lopez polise yakalanınca istifa etmek zorunda kaldı.

Hükümetin en güvendiği isimlerinden biri olarak bilinen ve Anayasa Mahkemesi başkanlığı için adı geçen Lopez'in yapılan kontrolde ayrıca alkollü olduğu belirlendi.

Olayın basına yansıması üzerine bir açıklama yapan 51 yaşındaki yargıç Enrique Lopez olayın savunulacak bir yönünün olmadığını vurgulayarak istifa ettiğini duyurdu.

Madrid trafik şubesinden yapılan açıklamada ise, yargıcın kanunların öngördüğü alkol oranını üç kez fazla aştığını, kırmızı ışıkta durmadığını ve ayrıca kanunen motosiklet kullananların takması gereken kaskı taşımadığını kaydetti.

 

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