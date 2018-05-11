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Kırmızı ışıkta duramayınca öndeki araca çarptı:1 yaralı

  Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) FATİH'TE kırmız ışıkta duramayan bir cip, önündeki otomobile çarptı

11 Mayıs 2018 18:34

 
Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
FATİH\'TE kırmız ışıkta duramayan bir cip, önündeki otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. 
Kaza Vatan Caddesi Aksaray istikametinde saat 13.45 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre, 34 SK 2040 plakalı cip Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde kırmızı ışıkta bekleyen 06 HD 1467 plakalı otomobile duramayarak arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 
 

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