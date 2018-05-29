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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı

29 Mayıs 2018 18:35

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Bülent Kaplan yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Kula Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Kaplan\'ın kullandığı 35 KG 9107 plakalı otomobile, 64 NA 966 plakalı kamyon çarptı. Kamyonun önüne katıp sürüklediği otomobildeki sürücü Kaplan yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, olay yerindeki ilk müdahalinin ardından Kaplan\'ı Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kaplan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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