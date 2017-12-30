Kırmızı iç çamaşırına yoğun talep

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yılbaşı hazırlıkları için alışveriş yapanlar, kırmızı iç çamaşırlarına yoğun ilgi gösterdi. İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, “Satışlarımız yüzde 50 arttı. Kırmızı renk soranların sayısı da 10 kat arttı. İnsanlar uğur getireceğine inanıyor\" dedi.

2018 yılına sayılı gün kala alışveriş yapmak isteyenler mağazalara akın etti. Antalya\'nın Muratpaşa ilçesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu \'Kapalı yol\' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi\'nin her zamankinden daha hareketli. Buraya gelenler cadde boyunca sıralı mağazalarda kıyafetten kuyuma her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Kadın ve erkek iç giyim mağazası yeni yılı kırmızılarla karşılıyor. Mağaza girişinden kasa bölümüne kadar reyonlarda kırmızı iç çamaşırları sergileniyor. Mağaza içerisindeki cansız mankenlere de yılbaşı temalı kırmızı iç çamaşırı giydirildi.

İÇ ÇAMAŞIRDA SATIŞLAR PATLADI

İç giyim mağazası müdürü Ersin Bozkuş, satışlardan memnun olduklarını belirterek, “İnsanlar son günlerde birbirlerine hediye almayı, sevdiklerini sevindirmeyi istiyor. Son günlerde satışlarımız yüzde 50 oranında arttı. Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesi işlerimizi daha çok artıracak\" dedi.

Bozkuş, kırmızı rengin diğer günlerde çok fazla satılmadığını ancak, yılbaşı nedeniyle tercih edenlerin oranının 10 kat arttığını anlattı. İnsanların, kırmızı iç çamaşırının uğur getireceğine inandığını ifade eden Bozkuş, “Kırmızı, yılbaşının vazgeçilmez rengi oldu. Erkekler de özellikle kırmızı renkli iç çamaşırı soruyor\" dedi. Alışveriş yapan kadınların kırmızı iç çamaşırlarının olduğu reyonda yoğunlaşması dikkati çekti. Alışveriş yapan Yeter Kalender, yeni yıldan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi. Yeni yıldan sağlık mutluluk ve huzur dilediğini belirten Kalender, “Yılbaşı alışverişi için iç çamaşırı almaya geldim. Özellikle kırmızı renk tercih ediyorum. Kırmızı rengin uğur getireceğine inanıyorum\" dedi.

Yılbaşının mutluluk getireceğine inandığını kaydeden Fehime Tefrul ise, normalde iç çamaşırı rengi seçmediğini söyledi. Yılbaşına özel kırmızı tercih ettiğini kaydeden Tefrul, “Batıl inanç ama uğur getireceğini düşünüyorum. Kırmızı çamaşır takımı alacağım\" diye konuştu.

Noel Baba desenli boxer alan Sercan Ünlü ise “Yeni yıl için alışveriş yapmaya geldim. Kendime iki boxer aldım. Kırmızı renkli ve Noel baba desenli. Uğur getireceğine inanıyorum\" dedi.

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