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Dünya

'Kırmızı gömlekliler'in televizyonu kapatıldı

08 Nisan 2010 10:47

Taylandlı yetkililer, devrik başbakan Taksin Şinavatra yanlısı ''Kırmızı Gömleklilerin'' televizyonunu kapattı.
     
Başkent Bangkok ve civarında olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından Başbakanlık yetkililerinden Satit Wonghnongtaey, AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Halkın Kanalı'nı kapatmayı başardık'' ifadesini kullandı.
     
Kırmızı Gömlekliler, mart ortasından beri mevcut hükümetin istifasını istiyor.
     
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dün, Şinavatra yanlılarının kısa süreliğine meclis bahçesini işgal etmesinin ardından kentte olağanüstü hal ilan edilmişti.

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