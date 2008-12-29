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Dünya

Kırmızı gömlekliler Tayland Meclisi'ni kuşattı

Tayland'da devrik başbakan Tahsin Şinavatra yanlısı binlerce gösterici parlamento binasını kuşattı

29 Aralık 2008 02:00

Tayland'da devrik başbakan Tahsin Şinavatra yanlısı binlerce gösterici parlamento binasını kuşattı.

Parlamento Başkanı Chai Chidchob, yeni başbakan Abhisit Vejjajiva'nın başkent Bangkok'ta hükümetin siyasetiyle ilgili konuşma yapması beklenirken, kırmızı gömlekli binlerce Tahsin Şinavatra yanlısı göstericinin bina çevresini kuşattığını, yeni başbakanın yerel saatle 09.30'da yapılması öngörülen konuşmasının 14.00'e ertelendiğini açıkladı.

Göstericilerin Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesi ve yeni seçimlerin düzenlenmesini istediği belirtilirken, silahsız 3 binden fazla polisin "kırmızı gömleklilere" müdahale ettiği ifade edildi.

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