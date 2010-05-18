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Dünya

'Kırmızı gömlekliler' müzakereyi kabul etti

18 Mayıs 2010 11:18

T24 - Taylan'da protestocular, hükümetle müzakerelerle bulunmak için Senatonun önerisini kabul ettiklerini bildirdi.

''Kırmızı Gömlekliler'' olarak adlandırılan ve Başbakanın istifasını isteyen protestocuların liderlerinden Weng Tojirakarn, düzenlediği basın toplantısında, Bangkok'ta 5 günde 38 kişinin ölümüne neden olan çatışmalara son vermek için Senato'nun teklifini kabul edeceklerini söyledi. Protestocuların diğer bir lideri Nattawut Saikua ise ''Senato tarafından önerilen yeni tur görüşmelere katılmaya karar verdik, çünkü böyle giderse daha ne kadar kayıp verilecek bilmiyoruz'' dedi.

Senato dün, çatışmayı iki tarafın da durdurması koşuluyla dün arabulucu olmayı önermişti.

Senatonun teklifine Hükümetin ne cevap vereceği ise henüz bilinmiyor.

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