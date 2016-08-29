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Dünya

Kırmızı giyen kadınlara tecavüz eden seri katil yakalandı

Gao, ilk suçunu 1988 yılında işlediğini itiraf etti

29 Ağustos 2016 15:28

Çin'de kırmızı giyen kadınlara tecavüz edip öldüren seri katil 28 yıl sonra yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne yakın Bayyin kentinde emniyetyetkilileri, 11 kadını tecavüz ettikten sonra öldüren 52 yaşındaki katil zanlısı Gao Çıngyong'u 28 yıl sonra yakaladı.

Yürütülen soruşturmada parmak izi sayesinde yakalanan ve kendisine yöneltilen tüm cinayet suçlamalarını kabul eden seri katil Gao, ilk suçunu 1988 yılında işlediğini itiraf etti.

Kırmızı giyen kadınlara tecavüz eden seri katil yakalandı

Gao'nun, bölgedeki Bayyin ve Baotou kentlerinde 2002'ye kadar 11 cinayet işlediğini açıklayan emniyet yetkilileri, cinayet dosyaları incelendiğinde zanlının, özellikle kırmızı elbise giyen genç kadınları evine kadar takip ettiğini ve tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü belirtti.

Kırmızı giyen kadınlara tecavüz eden seri katil yakalandı

Yetkililer, Gao'nun kurbanları arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu açıkladı. Bölgede 2004 yılında zanlının yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere yaklaşık 200 bin yuen (yaklaşık 30 bin dolar) ödül vadedilmişti.

Gao'nun ailesi ve komşuları, zanlının neden tutuklandığı konusunda fikirlerinin olmadığını belirtti.

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