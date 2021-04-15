'Kırmızı fularlı kız' paylaşımı gerekçesiyle yargılanan Gazeteci Cengiz Çandar hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Gazeteci Cengiz Çandar’ın, “kırmızı fularlı kız” paylaşımı nedeniyle hakkında “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla açılan dava bugün İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Çandar hakkındaki yakalama kararını kaldırdı ve savunmasının istinabe yoluyla alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vererek duruşmayı 23 Eylül saat 10:05’e erteledi.

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında, Mayıs 2017 tarihli sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla açılan davanın görülmesine bugün İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Cengiz Çandar’ın katılmadığı duruşmada aynı suçlamayla yargılanan fotoğrafçı Kemal Işıktaş ve avukatları hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden Kemal Işıktaş beraatını talep etti.

Cengiz Çandar’ın avukatı Zelal Pelin Doğan da yurt dışında yaşayan müvekkilinin savunmasının alınabilmesi için istinabe evraklarının tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Doğan mahkemeden, adresi belli olan müvekkili ile ilgili çıkarılan yakalama kararından dönmesini istedi. Duruşma savcısı, Çandar hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını ve beyanı alındıktan sonra dosyasının ayrılmasını talep etti.

Cengiz Çandar hakkındaki yakalama kararını kaldıran mahkeme, Çandar’ın savunmasının istinabe yoluyla alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdi. Duruşma, 23 Eylül saat 10:05’e ertelendi.

Çandar Mayıs 2017 tarihindeki davaya konu olan tweet'inde, "Kırmızı Fularlı Kız, Gezi'nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği. Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı" diye yazmıştı.