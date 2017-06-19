'Kırmızı fularlı kız' Deniz Karacagil'in anne ve babası serbest bırakıldı

'Kırmızı fularlı kız' olarak bilinen ve Rakka'da hayatını kaybeden Ayşe Deniz Karacagil'in, Sabiha Gökçen Havaliman'nda gözaltına alınan anne ve babası, emniyetteki işlemleri ardından Kartal'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Aile daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anne ve babası Ömer Karacagil ile Nuray Erçağan, Rakka’da IŞİD ile çatışmada öldürülen kızları için YPG tarafından Kobani'de düzenlenen cenaze törenine katılmışlardı.

Gözaltı gerekçesinin 'terör örgütü propagandası' yapmak olduğu ifade edilirken, Karacagil ve Erçağan'ın Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne götürüldüğü kaydedildi.