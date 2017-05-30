'Kırmızı fularlı kız' Deniz Karacagil, Rakka'da yaşamını yitirdi

Kamuoyunda 'Kırmızı Fularlı Kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in Rakka'da hayatını kaybettiği belirtildi.

2013 yılında Gezi eylemleri sırasında tutuklanan ve kırmızı fuları delil olarak gösterildiği için kamuoyunda "Kırmızı Fularlı Kız" olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in Rakka'da IŞİD'e karşı çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

ANHA'nın haberine göre Karacagil, dün sabah yaşamını yitirdi

Karacagil, Gezi eylemleri sırasında tutuklanmıştı ve hakkında 103 yıl hapis cezası isteniyordu.

6 Şubat 2014 tarihinde tahliye olan Karacagil, daha sonra PKK'ya katılıp Kandil'de görüntülenmişti.