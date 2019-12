Kırmızı etin fiyatı hızla artıyor

T24 - Son dönemde et fiyatlarında yaşanan artış dikkatleri çekerken, Sağlıklı Gıda Platformu’nun (SGP) yaptığı çalışma, canlı hayvan kantar tartı fiyatı 7 dolar olan kırmızı etin kilosunun, bazı restoranlarda 185 doları bulduğunu ortaya koydu.





Araştırma sonuçlarını değerlendiren SGP Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, son bir yıl içerisinde dana eti fiyatlarında yüzde 50, kuzu eti fiyatlarında ise yüzde 60-65 oranında bir artış yaşandığını söylerken, “Burada adı geçen restoranların kamuoyu tarafından bilinen mekânlar olduğuna dikkat çekerken isimlerini özellikle gizledik. Yaptığımız araştırmada, her birinin karşısındaki adres belli” dedi.





Bulgaristan’da 3.35 dolar



Türkiye’deki bu fahiş fiyat uygulamasına karşılık dana etinin kilosunun Bulgaristan’da 3.35 dolar, Avustralya’da 2.5 dolar ve Romanya’da 5 dolara karşılık geldiğini vurgulayan Bozdağ, fiyatlardaki artışa ilişkin şunu söyledi: “Artan nüfusa mukabil, kasaplık hayvan sayılarındaki azalma fiyattaki yükselişi tetikledi. 1980’li yıllardan bu yana belirgin bir hayvancılık ve beslenme politikamızın olmayışı, hayvancılık politikalarımızın doğru tespit edilememesi, bilimsel ve akli uygulamalardan uzak oluşu, uygulanan yanlış ve yetersiz teşvik ve desteklere, bu teşvik ve desteklerin doğru yer ve zamanda kullandırılmaması sorunu da eklenince, bu tablo ortaya çıktı.”





Fırsatçılar büyüttü



Hüseyin Bozdağ, önümüzdeki 10 yıl boyunca mevcut politikanın sürdürülmesi durumunda, Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacının yarısını dahi üretememe sorunuyla karşı karşıya kalacağını söylerken, fiyatlardaki yükselişin nedenlerini şöyle sıraladı: “Dünyada yaşanan ‘domuz gribinden dolayı AB ülkeleri domuz tüketmiyor. Domuz tüketmeyen bu ülkeler kırmızı ete yöneldiler ve bu gelişme kırmızı et fiyatlarına yansıdı. Kurban Bayramı’na çok az süre kala besi hayvancılığı yapanlar, hayvanlarını beklemeye aldılar. Bu durum da et fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Özellikle son dönemlerde besi yetiştiriciliği girdi maliyetleri arttı. Girdi maliyetlerinin artması, besi yetiştiricilerini zor durumda bırakırken, bu durum ister istemez et fiyatlarına da yansıdı.



Spekülatörlerin, fırsatçıların devrede olması sorunu daha da büyüttü. Et fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için kısa vadede canlı hayvan ithalatı yapılması zorunlu hale geldi. Fakat bu ithalatın da bilimsel dayanakları oluşturularak yapılması gerekir.”





Raflarda hileli ürünü artırdı



SGP Başkanı Hüseyin Bozdağ, ette yaşanan sıkıntının süt üretimine ve fiyatlarına da yansıdığına dikkat çekerken, tüketiciye şu uyarılarda bulundu: “Et ve süt fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı, hileli ürünleri raflara çıkardı. Piyasada satılan süt ürünlerinin yüzde 15’inde ise süt tozu kullanılıyor. Hileli ürünler, Tarım Bakanlığı Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Alo Gıda 174 Hattı’na da yansıdı.”