Kırmızı ete zam bekleniyor; "Yaz döneminde fiyatlar uçacak"

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan büyükbaş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenleme, piyasada olumlu karşılansa da sektör temsilcileri bunun et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağını belirtiyor.



Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu desteğin doğru bir adım olduğunu ve bir ay boyunca tüketicinin ESK mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anla­tan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti.



Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nede­ninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek."

Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini de dile getirdi.

Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söy­leyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.

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