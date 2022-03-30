Kırmızı ete yüzde 10 zam

Yüzde 48'lik zam tartışması devam ederken kırmızı ete yeni bir zam geldi. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı.

Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.