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Ekonomi

Kırmızı ete yüzde 10 zam

Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı

30 Mart 2022 22:30

Yüzde 48'lik zam tartışması devam ederken kırmızı ete yeni bir zam geldi. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı.

Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

Geçtiğimiz günlerde kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam gelmiş, zamların neden geldiğini açıklayan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ''Uzun kuyruklar oluşuyordu, o nedenle zam yaptık'' demişti. Genel müdür bu sözlerinin ardından görevden alındı.

Dana karkasın kilosu 90 lira oldu

Kırmızı ete gelen zama ilişkin tartışmalar devam ederken Dünya Gazetesi'nden Ömer Gören'in haberine göre kırmızı ete yüzde 10 zam daha geldi.

27 Kasım'da 2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi.

Bugün de yapılan yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken, 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

 

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