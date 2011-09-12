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Ekonomi

Kırmızı et üretiminde azalma ANKARA (A.A)

12 Eylül 2011 03:00

-Kırmızı et üretiminde azalma ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türkiye'de bu yıl temmuz ayında 45 bin 700 ton kırmızı et üretildi. Temmuzda et üretimi bir önceki aya göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2011 yılı Temmuz ayı kırmızı et üretim istatistiklerine göre, geçen yılın Temmuz ayında 55 bin 782 ton olan kırmızı et üretimi, bu yıl yüzde 18,1 düşüşle, 45 bin 700 tona geriledi. Aylık bazda ise yüzde 4,4 gerileme kaydedilen kırmızı et üretimi, bu yılın Haziran ayında 47 bin 781 ton düzeyindeydi. Verilere göre, 2011 Temmuz ayında kırmızı et üretiminin 33 bin 221 tonunu sığır eti, 9 bin 888 tonunu koyun eti, 2 bin 566 tonunu keçi eti, 25 tonunu da manda eti oluşturdu. Sığır eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 8,7, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 24,7 azaldı. Temmuz ayında koyun eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 9,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,4 arttı.

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