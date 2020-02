Kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 0.4 arttı

İstanbul, 12 Kasım (DHA) – Toplam kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte, yıllık bazda yüzde 0.4 artışla 339 bin 379 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrekte, bir önceki döneme göre ise, kurbanlık kesimlerinin etkisiyle yüzde 27.4 yükseldi.

Kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı da bu dönemde 145 bin 173 tona çıktı.

TÜİK verilerine göre sığır eti üretimi üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 30, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 artarak 306 bin 638 tona yükseldi.

Koyun eti üretimi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 4.4 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 28 bin 539 ton olarak gerçekleşti.