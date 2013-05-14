Kırmızı et üretimi arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artarak 208 bin 597 ton oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı ilk çeyreğine ilişkin toplam Kırmızı Et Üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2013'ün ilk çeyreğinde toplam kırmızı et üretimi 208 bin 597 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın gerçekleştiği bir önceki döneme göre yüzde 42,9 oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,7 oranında arttı.

Bu dönemde sığır eti üretimi 180 bin 764 ton olarak tahmin edildi. Söz konusu üretim, bir önceki döneme göre yüzde 43 oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 oranında arttı.

Aynı dönemde koyun eti üretimi ise 19 bin 930 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim, bir önceki döneme göre yüzde 48,8 oranında azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı.