Kırmızı et 12,5 liraya düştü

T24-



Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Üst Birliği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabulut, toptan karkas et kesim fiyatı 16,5 lira olan sığır etinin ithalat kararıyla birlikte düşme trendine girdiğini, bu eğilimin devam ettiğini belirtti.





Konya'da toptan karkas et (yağlı) kesim fiyatlarının bugün itibariyle 12,5 liraya düştüğünü ifade eden Karabulut, şunları kaydetti:





''İthalat kararı erken verildi, 10-15 gün daha beklenseydi, besiye gelen hayvanların kesime verileceği döneme girileceğinden, fiyatlar kendiliğinden normale dönecekti. Şuan besici hayvanını maliyetinin altında kesime veriyor, üretici panik içinde... Asıl üzerinde durmamız gereken konu; ithalat kararıyla amaçlanan tüketiciye daha ucuz et yedirmekti. Üreticiden alınan etin fiyatı düşüyor, aynı düşüş marketlere yansımıyor. Et ve Balık Kurumunun açacağını açıkladığı yeni satış mağazalarına kasaplar, 'haksız rekabet' endişesiyle tepki gösteriyor.''